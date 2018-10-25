Непогода в Украине: обесточены 146 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий на территории Украины в течение суток обесточены 146 населенных пунктов в девяти областях страны. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в девяти областях", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что без электроснабжения остались Винницкая область - 60 н. п., Львовская - 29 н. п., Тернопольская - 18 н. п., Черновицкая - 14 н. п., Ивано-Франковская - семь, Луганская - шесть, Закарпатская - пять, Донецкая - четыре и Волынская - три населенных пункта.

Как сообщается, на данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра были зафиксированы обесточивания в Долинском, Калушском районах и Яремчанской зоне.

Как сообщалось, в Украине на протяжении 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий.

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Источник: korrespondent.net