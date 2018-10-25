Украинцев предупреждают о резком изменении погоды

В четверг, 25 октября, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

"В Киевской области 25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 октября 2018 на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха прогреется от +4 до +11.

Однако ухудшение погоды не будет продолжительным: уже в пятницу на Западе и Юге страны снова будет сухая солнечная погода.

Напомним, минувшей ночью непогода обесточила 146 населенных пунктов в Украине.

Ранее в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра были зафиксированы обесточивания в Долинском, Калушском районах и Яремчанской зоне.

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Источник: korrespondent.net