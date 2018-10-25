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25. 10. 2018

В МВФ назвали "секрет" успеха для Украины

В Международном валютном фонде уверены, что реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом заявил представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщается на сайте МВФ.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией. Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - добавил он.

Как сообщалось, МВФ объявил о новом соглашении с Украиной 19 октября - после того, как правительство выполнило требование о повышении цен на газ для населения на 23,5%. Однако, накануне СМИ сообщали, что МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%. 

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Источник: korrespondent.net

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