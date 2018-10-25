Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

В ночь на 25 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы. Об этом сообщает портал newsru.co.il со ссылкой на пресс-службы ЦАХАЛа.

Отмечается, что были атакованы восемь объектов террористической организации ХАМАС на севере и юге сектора.

Как сообщает "Палестинский информационный центр", ВВС ЦАХАЛа атаковали "объекты сопротивления на всей территории сектора Газы". Ресурс передает, что две ракеты были выпущены по такому объекту к западу от Хан-Юниса и Рафаха. Ракетный удар был нанесен и по укрепленным позициям "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в северной части сектора Газы. Минздрав Газы не сообщал об убитых или раненых. Действия авиации стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером. Поздно вечером 24 октября в трех населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, была задействована система ПРО Железный купол. По предварительным данным, сбить ракету не удалось, и она разорвалась на незастроенной местности. В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Напомним, в августе палестинцы выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. В ответ израильская авиация атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка. Обмен ракетными обстрелами продолжился и в октябре.

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Источник: korrespondent.net