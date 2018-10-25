Генштаб подготовился к обострению на юге Украины

Генштаб ВСУ разработал сценарии на случай обострения ситуации на юге Украины. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко Facebook.

"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации", - отметил он.

Подробностей проработанных сценарией глава Генштаба не сообщил.

Напомним, после взрывов военном арсенале под Ичней по всей территории Украины усилили охрану складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

Недавно украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха.

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Источник: korrespondent.net