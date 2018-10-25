Во Львовской области поезд сбил школьницу

В селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области школьница попала под поезд и умерла от полученных травм. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу.

"От полученных травм школьница умерла на месте происшествия. По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, проводится досудебное расследование.

Напомним, 12 октября сообщалось о трех жертвах на железной дороге за сутки. А на Волыни тепловоз протаранил легковушку, водитель погиб.

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Источник: korrespondent.net