Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт Борисполь. Об этом он сообщил утром в четверг, 25 октября, на своем микроблоге в Twitter.

"Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт Борисполь", - написал глава правительства.

Он также напомнил основные этапы реализации проекта.

"В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава", - подчеркнул он.

Гройсман также сообщил, что на ноябрь запланировано начало работы экспресса.

По его словам, проект стоил около 580 млн грн.

"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составила 3,2 миллиарда гривен.

Cмотрите фотогалерею: Гройсман испытал поезд в аэропорт Борисполь

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что рельсовых автобусов в Борисполь будет пять, из них четыре - на маршруте и еще один резервный.

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Источник: korrespondent.net