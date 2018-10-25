Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт Борисполь. Об этом он сообщил утром в четверг, 25 октября, на своем микроблоге в Twitter.
"Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт Борисполь", - написал глава правительства.
Он также напомнил основные этапы реализации проекта.
"В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава", - подчеркнул он.
Гройсман также сообщил, что на ноябрь запланировано начало работы экспресса.
По его словам, проект стоил около 580 млн грн.
"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составила 3,2 миллиарда гривен.
Cмотрите фотогалерею: Гройсман испытал поезд в аэропорт Борисполь
Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что рельсовых автобусов в Борисполь будет пять, из них четыре - на маршруте и еще один резервный.
На Донбасс запускают ночной экспресс
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Источник: korrespondent.net
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