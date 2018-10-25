В Боснии мигранты штурмуют границу, есть пострадавшие

На боснийско-хорватской границе уже второй день подряд нелегалы из Азии и Северной Африки пытаются прорвать оцепление в надежде попасть в Евросоюз. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Euronews.
Указано, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики, а мигранты бросали в полицейских камни.
По данным телеканала, в столкновениях с полицией уже получили телесные повреждения, по меньшей мере, трое мигрантов, одна из пострадавших - женщина. Также получили легкие ранения двое правоохранителей.
Как сообщается, столкновения мигрантов с полицией продолжаются уже второй день. А беспорядки возникли, когда около 100 мигрантов прорвали оцепление боснийских полицейских и двинулись в направлении хорватской границы.
Согласно информации телеканала, с начала года около 20 тысяч мигрантов прибыли в Боснию.
Ранее стало известно, что в сторону границы с США направляется второй марш нелегалов из стран Центральной Америки. Мигранты отправились из Гватемалы через территорию Мексики в направлении США.
Также сообщалось, что в Северной Африке сотни мигрантов начали штурм границы между испанским анклавом Мелилья и Марокко.
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Источник: korrespondent.net
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