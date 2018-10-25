Стартует первый Форум регионов Украины и Беларуси

В Гомеле в четверг, 25 октября, начался первый Форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины и Беларуси.

"Программой первого дня форума, в частности, предусмотрена официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с руководством Гомельского облисполкома, проведение выставки продукции предприятий и организаций регионов Украины и Беларуси", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в посольстве, в рамках первого дня форума также состоится седьмое заседание украинско-белорусского совета делового сотрудничества, пройдут переговоры между представителями украинских и белорусских компании и ряд других мероприятий.

Завтра в заседании Форума регионов примут участие президенты стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Сообщается, что перед форумом они проведут встречу в формате "один на один".

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

Также ожидается подписание договоров, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины слова Лукашенко об оружии опровергли.