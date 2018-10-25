На Буковине корью заболели 45 школьников и беременная учительница

В школе села Рукшина Черновицкой области корью заболели 45 детей и одна беременная учительница. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает ТСН.

Отмечается, что восемь детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести, а остальные дети лечатся дома.

"Это дети первого класса, и самые старшие - 11 класс. У них лихорадка, головная боль, признаки конъюнктивита, рвота и общая слабость", - рассказывает заместитель главного врача Хотинской ЦРБ Алла Яковенко.

Большинство пострадавших не имели прививок. Первый случай заболевания в школе зафиксировали в сентябре. Количество больных постепенно росло, однако учебное заведение на карантин закрыли только сейчас. Да и то не из-за кори, а из-за ОРВИ. Общее количество заболевших перевалило за сотню.

"Заболел впервые мальчик из первого класса. Он был в гостях в Путильском районе, позже мы узнали, что район страдает от вспышки кори. 23 года работаю директором школы, я не помню такого случая, такой вспышки заболеваемости корью", - отмечает директор Рукшинской школы Сергей Шишковский.

Накануне сообщалось, что в Украине растут показатели заболеваемости корью. Ранее из-за вспышки кори в Ивано-Франковской области закрыли три школы.

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Источник: korrespondent.net