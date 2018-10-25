Россия обвинила США в атаке дронов на базу в Сирии

Атаковавшими российскую военную базу Хмеймим в Сирии беспилотниками управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8. Об этом в четверг, 25 октября, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает ТАСС.

"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - утверждает он.

По словам Фомина, беспилотники столкнулись с действием систем радиоэлектронного управления, после чего перешли в режим ручного управления. Он отметил, что вручную дроном управляет "не крестьянин какой-нибудь, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8".

"Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать", -говорит замминистра. Он добавил, что затем аппараты были уничтожены.

Военный отметил, что для того, чтобы не бороться с хорошо экипированными террористами, необходимо прекратить их оснащать.

Напомним, Минобороны России 8 января заявило о предотвращении атаки 13 ударных беспилотников на базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Инцидент произошел в ночь на 6 января.

Тогда СМИ писали, что на базу напали дроны боевиков группировки Джебхат ан-Нусра.

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Источник: korrespondent.net