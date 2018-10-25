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25. 10. 2018

Военные США случайно сбросили броневик с самолета

Американские военные случайно сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолета примерно в миле от предполагаемой зоны высадки. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Military.com.

Отмечается, что самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники.

"Мы не знаем, что произошло, платформа рано выпала и приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, ничье имущество не повреждено", - сообщили военные.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...
BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.
No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3

— ~Marietta️ 🎃 (@MariettaPosts) 25 октября 2018 г.

Напомним во Франции самолет случайно сбросил "бомбу" на завод. Учебная бомба ранила двоих людей и вызвала панику. Ранее на борту лайнера Air France обнаружили муляж бомбы.

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Источник: korrespondent.net

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