Военные США случайно сбросили броневик с самолета

Американские военные случайно сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолета примерно в миле от предполагаемой зоны высадки. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Military.com.

Отмечается, что самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники.

"Мы не знаем, что произошло, платформа рано выпала и приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, ничье имущество не повреждено", - сообщили военные.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

