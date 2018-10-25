Румынские венгры попросили ООН защитить венгров Закарпатья

Венгерские политические партии и организации Румынии подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которое подали в Организацию Объединенных Наций. В частности, в нем говорится о так называемых "притеснениях" закарпатских венгров, передает в четверг, 25 октября, Mukachevo.net.
"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", - говорится в заявлении.
Отмечено, что под указанным заявлением подписались представители Демократического союза венгров Румынии, Венгерской Народной партии Трансильвании, Венгерской Гражданской партии, а также представители венгерского национального совета и Секейского национального совета.
Известно, что встреча партий и организаций прошла 24 октября в Коложваре (Румыния) с участием Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.
Ранее прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни из-за появления в регионе билбордов с изображениями деятелей политической партии Общество венгерской культуры Закарпатья с антивенгерскими надписями.
Перед этим лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович на встрече в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.
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Источник: korrespondent.net
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