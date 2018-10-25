Правоохранители прекратили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого на протяжении 2017-2018 годов нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн гривен. Об этом сообщает прокуратура Киевской области в четверг, 25 октября.

В ходе досудебного расследования уголовного производства было проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и города Киев.

Обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Cмотрите фотогалерею: Центр минимизации таможенных платежей под Киевом нанес ущерб в 15 миллионов

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Ранее столичная прокуратура разоблачила группу аферистов, которые пытались по поддельным документам сбыть три объекта недвижимости в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net