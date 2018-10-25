Верховный суд РФ утвердил приговор украинцу Панову

Верховный суд России в четверг, 25 октября, оставил в силе приговор украинцу Евгению Панову, передает РИА Новости.

"Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с тем, что в деле фигурирует засекреченная информация. Тем не менее, слушателей допустили до оглашения.

Панов обвинялся по ряду статей УК РФ, в том числе о подготовке диверсий в Крыму, незаконном хранении оружия и контрабанде. Сам украинец вину не признает.

Напомним, 13 июля Верховный суд Крыма приговорил Панова по делу "украинских диверсантов" к восьми годам колонии строгого режима.

Как сообщалось, ФСБ России задержала в Крыму Панова, а также Андрея Захтея в августе 2016 года. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

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Источник: korrespondent.net