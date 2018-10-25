В Азовское море зашли еще два военных корабля России - ГПСУ

В акваторию Азовского моря 24 октября зашли два военных корабля России, еще один - на подходе. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по безопасности, передает в четверг, 25 октября, Укринформ.

"Вчера два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр, внутренними водами Российской Федерации, были доставлены в порт Азов. Сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - отметил он.

При этом глава ГПСУ рассказал, что в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началась буксировка еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытие тоже в Азов", - добавил он.

По словам Цигикал, кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

Напомним, в Украине до конца года развернут новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану морской рубеж от Измаила (Одесская область) до Мариуполя (Донецкая область).

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net