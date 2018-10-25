В Бельгии грабители дважды переносили налет на магазин по просьбе хозяина

В Бельгии на окраине города Шарлеруа группа преступников дважды прислушивалась к "рекомендации" владельца магазина ограбить заведение позже и была задержана при третьей попытке. Об этом в среду, 24 октября, сообщил RTL France.
Отмечено, что шесть человек пытались ограбить магазин электронных сигарет, но владелец Дидье попросил их прийти в конце дня, потому что тогда в кассе будет больше денег. По словам мужчины, ему пришлось убеждать злоумышленников около 14 минут, но они, все же, прислушались к его доводам.
"После того, как преступники ушли, хозяин магазина позвонил в полицию. Там не поверили, что грабители вернутся и не стали приезжать. Однако за час до закрытия заведения группа молодых людей появилась снова. Дидье и в этот раз попросил их ограбить магазин позже, уже после закрытия. И они снова уступили. На третий раз злоумышленников уже ждала полиция", - пишет издание.
Как сообщается, в результате пять человек арестовали, одному удалось скрыться.
Напомним, 12 июля в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. По данным полиции, ограблении совершили трое иностранцев, злоумышленники украли драгоценностей на пять миллионов гривен.
Также сообщалось, что в Черновцах была задержана преступную группировка, специализирующаяся на разбойных нападениях на обменщиков валюты.
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Источник: korrespondent.net
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