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25. 10. 2018

В Минске задержали украинского журналиста - СМИ

Украинский журналист Николай Балабан задержан в Беларуси. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что задержание произошло в одном из отелей Минска. Ночью его отвезли в отделение полиции, однако спустя какое-то время его отпустили. Об этом он сам сообщил журналистам, однако от подробностей воздержался. 

Балабан приехал в Минск на форум по медиаменеджменту и IT. Организаторы Форума назвали этот инцидент недоразумением.

Николай Балабан с 2011 года совместно с Look At Media на украинском рынке выпускает The Village Киев. Также он является основателем киевской студии нативной (естественной) рекламы ZDATNI.

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

В Минске заявление украинского министра подвергли критике.

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Источник: korrespondent.net

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