Семьям погибших в Керчи спишут банковские долги

Несколько банков, работающих в Керчи, заявили, что простят кредитные задолженности семьям погибших в политехническом колледже, в случае их наличия. Об этом в четверг, 25 октября, сообщают Известия.
В частности, об этом заявили в АО АБ Россия и РНКБ. Причем банк Россия готов также простить долги и пострадавшим при нападении.
Для ликвидации задолженностей семьям следует обратиться в финансовые организации. Списание долгов заемщикам в чрезвычайных ситуациях не является обязанностью банков, однако зачастую ими используется.
17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в здании учебного заведения взрыв и стрельбу, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стали 20 человек, еще 73 пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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