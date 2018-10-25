Семьям погибших в Керчи спишут банковские долги

Несколько банков, работающих в Керчи, заявили, что простят кредитные задолженности семьям погибших в политехническом колледже, в случае их наличия. Об этом в четверг, 25 октября, сообщают Известия.

В частности, об этом заявили в АО АБ Россия и РНКБ. Причем банк Россия готов также простить долги и пострадавшим при нападении.

Для ликвидации задолженностей семьям следует обратиться в финансовые организации. Списание долгов заемщикам в чрезвычайных ситуациях не является обязанностью банков, однако зачастую ими используется.

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в здании учебного заведения взрыв и стрельбу, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стали 20 человек, еще 73 пострадали.

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Источник: korrespondent.net