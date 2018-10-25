Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 16:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

В Польше грузовик сбил украинца

В Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Инцидент случился рано утром в четверг, 25 октября, сообщает Польское радио.

Как отмечается, авария произошла в селе Бонево в Люблинском воеводстве - грузовик совершила наезд на пешехода, в результате полученных травм мужчина погиб.

ДТП случилось возле остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса - на момент аварии он находился посередине проезжей части.

Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также отмечается, что водитель грузовика был трезвым.

В горах Германии погиб украинец

Недавно в польском городе Лодзь в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.