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25. 10. 2018

Глава НБУ назвал сроки получения нового транша МВФ

Национальный банк рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что оно (решение совета директоров МВФ) будет в декабре месяце и мы ожидаем, что он (транш - ред.) будет еще в этом году", - сказал Смолий.

Он напомнил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 млрд долларов сроком на 15 месяцев.

"Эта программа полезна тем, что следующий год - год выборов и мы будем находиться в сотрудничестве с МВФ, что будет гарантией для обслуживания наших предыдущих заимствований..." - добавил глава НБУ.

МВФ объявил о новом соглашении с Украиной 19 октября - после того, как правительство выполнило требование о повышении цен на газ для населения на 23,5%. 

Накануне в Фонде заявили, что Новая программа будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

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Источник: korrespondent.net

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