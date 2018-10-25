Глава НБУ назвал сроки получения нового транша МВФ

Национальный банк рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что оно (решение совета директоров МВФ) будет в декабре месяце и мы ожидаем, что он (транш - ред.) будет еще в этом году", - сказал Смолий.
Он напомнил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 млрд долларов сроком на 15 месяцев.
"Эта программа полезна тем, что следующий год - год выборов и мы будем находиться в сотрудничестве с МВФ, что будет гарантией для обслуживания наших предыдущих заимствований..." - добавил глава НБУ.
МВФ объявил о новом соглашении с Украиной 19 октября - после того, как правительство выполнило требование о повышении цен на газ для населения на 23,5%.
Накануне в Фонде заявили, что Новая программа будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.