В Черновцах полицейские разоблачили пятерых местных жителей, которые организовали масштабное производство поддельного кофе. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что смесь дешевого сырья и просроченного кофе расфасовывали в упаковки с логотипами элитных брендов. Фальсифицированную продукцию оптом и в розницу распространяли по территории Украины.

На круглосуточном производстве были задействованы около 20 человек. Во время обысков в цеху полицейские обнаружили и изъяли 30 тонн сырья, 15 тонн готовой продукции с незаконно использованными чужими брендами, оборудование и материалы для фасовки и упаковки кофе, а также документацию.

Ряд обысков правоохранители провели и в учреждениях известной торговой сети, занимающейся реализацией импортных товаров. Там тоже изъято большое количество "элитного" кофе буковинского происхождения.

Полицейские рассказали, что к ним поступило заявление от официального представителя известной торговой марки по производству кофе. Заявитель пожаловался, что в последнее время на рынке появилось много поддельной продукции и вместо элитного кофе потребитель получает низкосортный фальсификат. Вследствие противоправной деятельности правообладателям торговых марок причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, по статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Сотрудники полиции выясняют происхождение сырья и устанавливают всех лиц, причастных к указанному преступлению.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах кофе известным марок подделывали в промышленных масштабах

Как сообщалось, в центре Одессы нашли подпольный цех по пошиву "брендовой" одежды. Напомним, ранее во Львовской области выявили подпольную пивоварню, а также подпольный цех, на котором в промышленных масштабах выпускали поддельную бумагу известного бренда.

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Источник: korrespondent.net