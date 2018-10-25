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25. 10. 2018

Порошенко встретился с экс-президентами Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсудили ситуацию на Донбассе, также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию Украины.

Порошенко отметил важную роль Кравчука, Кучмы и Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении Украинского государства.

Порошенко также передал экс-президентам отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины".

Ранее пять экс-президентов Украины и Польши - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский - подписали обращение с призывом к примирению между народами.

Также сообщалось, что в прошлом году Виктор Ющенко получил от Государственного управления делами 336 000 гривен пожизненного денежного содержания.

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Источник: korrespondent.net

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