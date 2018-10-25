Нацбанк обещает постепенное повышение цен на газ

Национальный банк прогнозирует дальнейшее постепенное повышение цены на газ. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

"Это (установленная Кабмином цена на газ - ред.) еще не уровень импортного паритета... Мы предполагаем, что будет постепенное повышение - не такое резкое, но возможно в следующие годы", - сказал Смолий.

Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

Позже СМИ сообщали, что МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% в два этапа. А в Минсоцполитики заявили, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.

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Источник: korrespondent.net