Сенцову дали премию Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской тюрьме, стал лауреатом премии Европарламента. Об этом в четверг, 25 октября, сообщила пресс-служба Европарламента.

"Находящийся в заключении Украинский режиссер Олег Сенцов награждён премией Сахарова-2018", - говорится на странице Европейского парламента в Twitter.

"Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключённых во всем мире. Награждая его премией Сахарова, парламент выражает солидарность с ним и его делом. Мы просим его немедленного освобождения, в частности из-за его проблем со здоровьем, вызванных длительной голодовкой", - прокомментировал присуждение премии председатель Европейского парламента Антонио Таяни в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, на премию Сахарова Олега Сенцова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

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Источник: korrespondent.net