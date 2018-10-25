Бомбы для критиков Трампа. Большой скандал в США

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства, пришли по почте видным деятелям Демократической партии США. Всего таким образом отправили семь бомб, ни одна так и не была приведена в действие, никто не пострадал.

Всех получателей посылок роднит жесткая критика нынешней американской администрации.

Белый дом осудил нападения, направленные против демократов.

Корреспондент.net собрал все подробности скандала.

Кому пришли посылки

Ни одна из семи бомб не взорвалась и никто не пострадал – властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

Пакеты с бомбами были отправлены по адресу дома бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне и дома экс-Госсекретаря США Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Взрывчатку обнаружили сотрудники Секретной службы, которые проводили рутинную проверку почты политиков.

Одно взрывное устройство было направлено в Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Офис редакции теленовостей эвакуировали. Пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на CNN в роли эксперта и является жестким критиком политики Дональда Трампа. В посылке также обнаружили белый порошок – спецслужбы выясняют, токсичен ли он.

Бомбы также были адресованы бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, редакции газеты San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу от Калифорнии Камале Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс. Адрес Дебби Вассерман Шульц во Флориде был указан на нескольких пакетах как обратный.

Бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были наполнены порошком и разбитым стеклом. Следствие выясняет, каким образом их хотели привести в действие. Все устройства отправили в лабораторию ФБР в Вирджинии для изучения.

Похожая бомба была обнаружена в почте миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует Демократическую партию.

Полиция Нью-Йорка заявила, что у посылок с бомбами, которые были отправлены Соросу, Обаме, Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, один и тот же отправитель.

Реакция Трампа

Белый дом осудил нападения, направленные против демократов и других лиц, воспринимающихся как враги нынешней администрации. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называя это СМИ генератором фейковых новостей.

"Актам угроз и политического насилия нет места в Соединенных Штатах. Это вопиющее поведение отвратительно", – отреагировал на события Дональд Трамп. Другие республиканские лидеры высказались аналогично.

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, которые недавно были направлены против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных деятелей", - говорится в официальном заявлении.

В Белом доме назвали это "гнусными актами терроризма", пообещав привлечь к ответственности всех причастных.

Сейчас Секретная служба США и другие правоохранительные органы проводят расследование в связи с обнаруженной угрозой и "принимают все необходимые меры для защиты всех, кто пострадал от этих трусов", - подчеркнули в администрации президента США.

В связи с рассылкой бомб Трампу вспомнили его нападки на журналистов. Президент CNN Джефф Цукер заявил, что в Белом доме “совершенно отсутствует понимание серьезности их постоянных атак на СМИ”. “Президент и особенно пресс-секретарь Белого дома должны понимать, что их слова имеют значение”, — заявил Цукер.

Сенатор-республиканец Джефф Блейк сказал, что “президент не должен называть СМИ врагами народа”.

Что говорят демократы

Бывший президент США Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.

"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Клинтон в своем Twitter.

Его супруга Хиллари Клинтон прокомментировала адресованную ей посылку в ходе своего выступления в Майами. Она поблагодарила сограждан за беспокойство о ее семье, а спецслужбы - за квалифицированную работу.

"Тревожное время, не так ли? Это время глубоких разногласий, и мы должны делать все возможное, чтобы объединить нашу страну", - добавила Клинтон.

Челси Клинтон - дочь четы Клинтонов - также поблагодарила сотрудников Секретной службы, которые гарантировали безопасность ее семье.

Александр Сорос, сын миллиардера Джорджа Сороса прокомментировал предполагаемую атаку на его отца в газете The New York Times. Он подтвердил информацию о том, что опасную посылку выявил один из штатных сотрудников резиденции и ее безопасно взорвали прибывшие представители спецслужб.

"Мы все благодарны, что никто не пострадал и благодарны тем, кто обеспечил нашу безопасность. Однако этот инцидент был крайне тревожным - как угроза не только безопасности нашей семьи, соседей, коллег и друзей, но и будущему американской демократии", - написал сын Сороса.

EPA

Рассылки продолжатся?

Подозрительный пакет несколько дней назад видели в Нью-Йорке вблизи ресторана Tribeca Grill и офиса Tribeca Films актера Роберта Де Ниро.

Об этом правоохранителям сообщил строитель, который вспомнил о странном пакете, увидев в новостях о серии бомб, разосланных на почты известных американцев,.

Работник позвонил в полицию около 4 утра в четверг (по местному времени) – и сообщил, что два дня назад видел подозрительный пакет на улице Гринвич, 375.

Необходимости в эвакуации не было, так как здание было пустым, сказали в полиции.

Пакет был адресован Де Ниро, который также часто критикует президента США Дональда Трампа.

ФБР призвала американцев "сохранять бдительность и не трогать, перемещать и не рассматривать никакие подозрительные или неизвестные посылки".

Источник: korrespondent.net