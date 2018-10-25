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25. 10. 2018

Стало известно, когда в Украине поезда разделят на категории

Разделение поездов Укрзализныци на три класса по уровню комфорта отложили из-за бюрократических процедур. Об этом сообщил менеджер Укрзализныци Александр Красноштан, пишет ЭП в четверг, 25 октября.

Отмечается, что весной в Министерство инфраструктуры были поданы изменения в правила перевозок.

"Но они до сих пор не приняты. К концу осени мы это обязательно введем", - сказал Красноштан.

По его словам, у поезда категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и т.д.

"Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт. Человек видит, что он платит за услуги. Эконом - дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 км за 130 грн", - отметил Красноштан.

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Источник: korrespondent.net

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