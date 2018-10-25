Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 18:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

Саудовская Генпрокуратура признала убийство Хашукджи преднамеренным

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии назвала убийство журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле преднамеренным.

"Сведения, которыми располагают турецкие власти, указывают на то, что действия подозреваемых в случае Хашукджи были преднамеренными", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, которое в четверг, 25 октября, цитирует саудовское государственное информагентство Saudi Press Agency.

Расследование убийства журналиста будет продолжено на основании новой информации, полученной совместной саудовско-турецкой группой следователей, сообщила далее Генпрокуратура.

Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.