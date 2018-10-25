Будапешт заявил об ухудшении отношений с Украиной

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

После встречи с Йенсом Столтенбергом Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

По словам Сийярто, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинское законодательство в соответствии рекомендаций Венецианской комиссии.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - говорится в сообщении.

Венгрия поддерживает вступление Македонии в НАТО, а также поддерживает активизацию плану действий относительно членства Боснии и Грузии, сказал Сийярто.

Как сообщалось, накануне Сийярто в Варшаве встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи он предложил заключить соглашение о защите национальных меньшинств.

Климкин, в свою очередь. сообщил, что на следующей неделе Венгрия изменит формулировку названия должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью", после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут схожую должность.

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Источник: korrespondent.net