ГПУ подала в суд обвинительный акт против Жириновского

Генеральная прокуратура Украины подала в суд обвинительный акт в отношении председателей комитетов Государственной Думы Российской Федерации, в частности относительно Владимира Жириновского. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них - Жириновский", - отметил он.
Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Жириновского, Дегтярева и Диденка, подозреваемых в финансировании терроризма.
"На сегодняшний день в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт (…), который вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, и направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - уточнил представитель ГПУ.
Лысенко также сообщил, что в ГПУ продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, в сентябре СБУ вызвала Жириновского на допрос. Ранее Шевченковский райсуд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования уголовного производства в отношении Жириновского и еще двух парламентариев РФ.
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Источник: korrespondent.net
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