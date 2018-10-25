Трамп отреагировал на публикацию о прослушивании его телефонов

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию журналистов The New York Times о том, что его личный телефон прослушивают спецслужбы России и Китая. Об этом он в четверг, 25 октября, написал у себя в Twitter.
Так, Трамп утверждает, что статья NYT "абсолютно неверна".
"Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и нудную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.
Ранее NYT, напечатала статью, в которой утверждалось, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведслужбы России и Китая.
В частности, сообщалось, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.
Издание со ссылкой на источники сообщало, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.
Напомним, в прошлом году Трамп поделился номером своего мобильного телефона с мировыми лидерами и призвал их звонить ему напрямую.
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Источник: korrespondent.net
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