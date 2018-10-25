Подозрительную посылку прислали экс-вице президенту США Байдену

Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает в четверг, 25 октября, телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее сегодня такая же посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

Таким образом, инцидент с посылкой Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

Накануне в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Как заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, у посылок с самодельными бомбами был один и тот же отправитель.

Он добавил, что о получении бомбы рассказал также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По данным NBC New York. взрывные устройства оказались похожими и были начинены поражающими элементами.

По данным источников телеканала, бомбы были изготовлены из куска пластиковой трубы. Внутри у них был таймер, вероятно, цифровые часы. Специалисты также выяснили, что засыпанный внутрь взрывчатый порошок получен из пиротехнических изделий.

На рентгеновских снимках устройств также видно, что в трубу заложены поражающие элементы.

Как отмечает The New York Times, в качестве шрапнели использовалось битое стекло. К бомбам приделали и небольшие батарейки для будильника. Однако точно пока не установлено, могли ли быть устройства действительно приведены в действие.

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Источник: korrespondent.net