В РФ прокомментировали присуждение премии Сенцову

Решение Европарламента о присуждении премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает наказание в российской колонии, является проявлением политиканства. Об этом в четверг, 25 октября, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, сообщает ТАСС.
"Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов - это политиканство", - сказал он.
Брод заявил, что в период, когда Сенцов голодал, "российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи".
По его словам, Сенцову можно посочувствовать, поскольку он "голодал и сильно похудел", но при этом добавил, что украинец "осужден по тяжелой статье".
В свою очередь, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой считает решение Европарламента необоснованным и хамским.
"Мы с европейцами все дальше и дальше расходимся в оценках происходящих событий, и присуждение премии человеку, осужденному за попытку теракта, - это, на мой взгляд, уже последний шаг по демонстративному пренебрежению общепринятыми нормами и законами. Поэтому мы только сожалеем о таком, на наш взгляд, абсолютно необоснованном и довольно хамском выборе наших коллег", - заявил Толстой.
Напомним, на премию Сахарова Сенцова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европарламенте.
Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.
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Источник: korrespondent.net
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