Полиция Черниговcкой области при содействии пограничников задержала на границе группу работорговцев. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает сектор коммуникации полиции области.

По данным ведомства, полицейские задокументировали деятельность преступной группы, которая длительное время занималась вербовкой девушек с Черниговской области для якобы легальной работы за рубежом, а на самом деле с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Злоумышленники заманивали украинок обещаниями богатой жизни в западноевропейской стране с зарплатой в 4000 евро.

"Черниговские организаторы взяли на себя вербовку и перемещение девушек за границу, где их продавали в сексуальное рабство. После сбора достаточной доказательной базы криминальная полиция с оперативниками пограничного ведомства задержали при попытке пересечь государственную границу Украины в пункте пропуска двух работорговцев. В автомобиле также находились пострадавшие девушки", - сообщили в полиции.

В ходе санкционированных обысков у задержанных изъяли деньги, полученные за поставки "живого товара". Также изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности современных работорговцев.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит лишениее свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция устанавливает всех причастных лиц к совершению этого уголовного преступления и потерпевших людей.

Продолжается досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Черниговской области на границе задержали работорговцев

Ранее правоохранители Киева задержали женщину, которая продавала девушек за границу в сексуальное рабство.

Также сообщалось, что в Одессе задержали иностранца при попытке вывезти двух украинок в Китай для сексуальной эксплуатации.

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Источник: korrespondent.net