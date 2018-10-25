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25. 10. 2018

На Житомирщине запретили публично транслировать российские фильмы и песни

Депутаты Житомирского областного совета на заседании в четверг, 25 октября, ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. Об этом пишет УНИАН.

"За" проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

В документе предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области. 

Кроме этого, авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

Ранее в Херсоне отменили региональный статус русского языка.

Также сообщалось, что во Львовской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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Источник: korrespondent.net

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