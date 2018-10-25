Резолюция ЕП. Спецпосланник по Азову и санкции

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Она призывает Евросоюз усилить санкции против России, если конфликт с Украиной в Азовском море еще больше обострится.
Европарламент также создаст пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу", в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Резолюция Европарламента
В резолюции, принятой 25 октября в Страсбурге большинством евродепутатов, говорится, что Европарламент "очень сожалеет" о действиях России в Азовском море. Точное количество голосов пока неизвестно, поскольку голосование проводилось руками.
Проект этой резолюции предложили сразу пять фракций: Европейская народная партия, социал-демократы, Европейские консерваторы и реформисты, либералы и Зеленые.
ЕС признал, что ситуацию на Азове регулирует двустороннее соглашение от 2003 года между Россией и Украиной, которое относит море к внутренним водам и предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда.
Евродепутаты напомнили, что соглашение предусматривает свободу навигации.
Блокада судов
Инспекцию Россией коммерческих судов в Азовском море евродепутаты назвали чрезмерными. В резолюции говорится, что до открытия Керченского моста проверки проводились лишь выборочно и не блокировали свободное движение кораблей и грузов.
Европарламент признает право Москвы проводить проверки, но отметил, что им "не должны злоупотреблять или применять его по политическим соображениям". Там также напомнили о праве Украины на полный доступ к Азовскому морю.
"Мы осуждаем действия РФ в Азовском море, так как они нарушают международное морское право и российские международные обязательства. Осуждаем задержки и проверки коммерческих судов как украинских, так и третьих стран, включая страны ЕС", - указали евродепутаты.
В документе также призывают власти ЕС найти способ, как помочь пострадавшим от блокады городам - Мариуполю и Бердянску.
В документе сказано, что Керченский мост ограничивает судоходство в Азовском море. Габариты судов, которые могут пройти под арками строения, не должны превышать 160 метров, ширина дожна быть 31 метр, надводный габарит - 33 метра.
"Это сделало невозможным заход судов класса Панама, что составляло около 20 процентов грузового оборота украинских портов", - уточнили евродепутаты.
Санкции по Азовскому морю
Европарламент попросил руководство ЕС потребовать от России прекратить дискриминационные проверки и на случай эскалации ситуации иметь наготове санкции. Конкретные меры не называются.
Спецпосланник
Европарламент призвал руководство Европейского Союза следить за развитием ситуации в Азовском море, поскольку, по мнению евродепутатов, это может стать новым конфликтом у ворот Европы.
Одним из немногих конкретных предложений стало создание специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, чья ответственность также будет распространяться на Азовское море.
Европарламент также поручил европейским властям предложить ОБСЕ расширить полномочия миссии в Украине, чтобы вести наблюдения за ситуацией в Азовском море. Если это будет невозможно, то ввести новую международную мониторинговую миссию.
Керченский мост
В резолюции говорится, что Керченский мост был незаконно построен, поэтому Европарламент приветствует решение Совета Европы ввести ограничительные меры против шести компаний, участвующих в его строительстве.
Евродепутаты призвали выяснить, какие компании из Евросоюза имеют отношение к строительству Керченского моста.
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"Призываем комиссию предоставить полную оценку экономического ущерба, вызванного фактической блокадой и рассмотреть способы поддержки пострадавших перевозчиков и портов", - говорится в документе.
Кроме того, в резолюции выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате расстрела детей 17 октября в Керчи.
Милитаризация Азова
Также Европарламент "серьезно обеспокоен продолжающейся милитаризацией" Азовского моря и региона Черного моря, особенно незаконной аннексией Крыма.
Из примеров называется размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 в Крыму и отправка в Азовское море военных кораблей и патрульных катеров из Каспия.
Реакция Киева и Москвы
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятый евродепутатами документ, заявил, что любые действия России будут встречать "решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества".
"Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" РФ Азовского моря и нарушению свободы судоходства", - говорится в сообщении Порошенко в Facebook.
Он выразил благодарность за призыв к введению дополнительных санкций и выразил надежду на их практическую реализацию.
В министерстве иностранных дел России резолюцию Европарламента назвали "примером политической пропаганды".
"Тема Азовского моря - это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", - сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.
Обострение в Азовском море
Ситуация обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно Норд. В августе у херсонском порту задержали танкер Механик Погодин.
Москва расценила действия Киева как "морской терроризм" и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив в сторону территории Украины.
Киев в ответ обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом украинский МИД говорит, что действия России законны.
Как отмечает помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Россия осматривает иностранные торговые суда, которые движутся в порты Украины, хотя этого никогда не делала ранее.
6 сентября СНБО Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Через два дня стало известно о переброске малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. 11 сентября украинские катера проекта Гюрза-М Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта.
20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и направиись в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
22 сентября Донбасс и Корец прошли вдоль берегов Крыма, в той части, которую Россия считает своей "исключительной экономической зоной". 23 сентября корабли прошли под Керченским мостом, став героями соцсетей и СМИ как в Украине, так и в России.
Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до аннексии Крыма находилась в Новоозерном в заливе Донузлав.
В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.
Кроме того, Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.
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Источник: korrespondent.net
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