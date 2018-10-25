Экс-директора МВФ Родриго Рато посадили в тюрьму

Родриго Рато, руководивший с 2004 по 2007 год МВФ, а до этого занимавший пост министра экономики и зампреда правительства Испании, заключен в четверг, 25 октября, в тюрьму Сото-эль-Реаль. Об этом сообщили DW в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений при МВД Испании.

Приговор высокопоставленному чиновнику был вынесен еще в феврале 2017 года, после чего был им оспорен в Верховном суде. Однако эта инстанция лишь подтвердила меру наказания.

Нынешний приговор Рато никак не связан с его деятельностью ни в правительстве Испании, ни в МВФ. Он осужден за нецелевое использование фондов крупнейшего испанского сбербанка Bankia, которым руководил в период с 2010 по 2012 год. Считается, что пользуясь корпоративной кредитной картой, предназначенной для оплаты представительских расходов, Рато потратил на личные нужды почти 100 тысяч евро. Он приобретал одежду, алкогольные напитки, парфюмерию, оплачивал личные ресторанные счета. Аналогичные сроки получили еще 14 руководителей банка, которые также бесконтрольно пользовались кредитными картами.

Вместе с тем против Рато продолжается делопроизводство, открытое летом 2017 года, в связи с предполагаемым хищением и отмыванием банковских активов, а также неуплатой налогов. Как сообщили DW в Мадридском городском суде № 31, который занимается этим делом, Рато предположительно похитил и укрыл в офшорах, в частности в Панаме, 8 млн евро.

Сам бывший гендиректор МВФ, как в суде, так и в интервью для прессы, неоднократно отрицал факт хищения денег Bankia. Он утверждает, что в офшорах находится часть капитала его семьи, в частности наследство отца - крупного предпринимателя. По данным налогового ведомства Испании, личное состояние Рато насчитывает не менее 27 млн евро.

Сейчас, по информации авторитетного интернет-издания El Confidencial, Рато намерен оспорить приговор, утвержденный Верховным судом, в Конституционном суде. Что касается судебных слушаний по поводу предполагаемого хищения, отмывания и неуплаты налогов, то они могут состояться не раньше второй половины 2019 года. В случае вынесения обвинительного приговора, срок пребывания Рато за решеткой может быть продлен, пояснили DW в суде.

Ранее в Греции суд арестовал бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако - их обвиняют в коррупции.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net