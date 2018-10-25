В порту Одесской области в фуре умирают от голода 300 овец

В морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами. Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской таможни Елена Гусева, пишет Украинская правда в четверг, 25 октября.
По ее словам, фирма-владелец овец еще 3 октября осуществила таможенное оформление живого товара в Турцию, 6 октября овец отправили на пароме, однако в Турции по неизвестным причинам принять животных отказались и через 2 дня отправили обратно в Украину.
"11 октября от одесской службы ветконтроля таможенники получили письмо. Там было указано, что из Турции на пароме следует живой груз, и они просят не допустить его на таможенную территорию Украины (поскольку груз побывал на территории Турции, где регистрируются особо опасные болезни животных), а рекомендуют владельцу вернуть животных в Турцию", - сказала Гусева.
Животные на пароме вернулись в Черноморск 12 октября.
"В период с 12 по 14 октября грузоотправитель не приходила в таможню. В авто с овцами был только водитель. Но 14 октября он покинул авто и ушел", - сказала Гусева.
После этого, по ее словам, появилась владелица этих животных.
"Есть два выхода из этой ситуации: первый - вернуть товар в Турцию, как предлагала в акте ветслужба, второй - заявить его "в режиме уничтожения" опять же на основании решения ветслужбы", - сказала представитель таможни.
Она добавила, что уничтожить животных законно - под ветконтролем - можно только на полигоне в Виннице.
По данным Думской, овцы принадлежат компании Украниксар. По словам директора фирмы Елены Севинч, она находится в авто с животными и ждет разрешения на их утилизацию.
"Я живу в этой машине, нахожусь на территории порта нелегально, мне даже пропуск не выдали. Животные живут на трупах своих собратьев, вокруг страшная вонь. Написали снова в Киев, теперь ждем ответа на запрос об утилизации абсолютно здоровых животных", - цитирует Севинч Думская.
Как сообщает ТСН, в порту обустроят специальную площадку для овец. Животных, согласно решению специальной комиссии 26 октября, должны выпустить на свежий воздух и покормить.
Cмотрите фотогалерею: В порту Одесской области в фуре умирают от голода 300 овец
Ранее в Полтавской области фура со свиньями съехала в кювет и перевернулась.
Также сообщалось, что в Сумской области перевернулась фура с крупным рогатым скотом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.