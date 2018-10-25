В порту Одесской области в фуре умирают от голода 300 овец

В морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами. Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской таможни Елена Гусева, пишет Украинская правда в четверг, 25 октября.

По ее словам, фирма-владелец овец еще 3 октября осуществила таможенное оформление живого товара в Турцию, 6 октября овец отправили на пароме, однако в Турции по неизвестным причинам принять животных отказались и через 2 дня отправили обратно в Украину.

"11 октября от одесской службы ветконтроля таможенники получили письмо. Там было указано, что из Турции на пароме следует живой груз, и они просят не допустить его на таможенную территорию Украины (поскольку груз побывал на территории Турции, где регистрируются особо опасные болезни животных), а рекомендуют владельцу вернуть животных в Турцию", - сказала Гусева.

Животные на пароме вернулись в Черноморск 12 октября.

"В период с 12 по 14 октября грузоотправитель не приходила в таможню. В авто с овцами был только водитель. Но 14 октября он покинул авто и ушел", - сказала Гусева.

После этого, по ее словам, появилась владелица этих животных.

"Есть два выхода из этой ситуации: первый - вернуть товар в Турцию, как предлагала в акте ветслужба, второй - заявить его "в режиме уничтожения" опять же на основании решения ветслужбы", - сказала представитель таможни.

Она добавила, что уничтожить животных законно - под ветконтролем - можно только на полигоне в Виннице.

По данным Думской, овцы принадлежат компании Украниксар. По словам директора фирмы Елены Севинч, она находится в авто с животными и ждет разрешения на их утилизацию.

"Я живу в этой машине, нахожусь на территории порта нелегально, мне даже пропуск не выдали. Животные живут на трупах своих собратьев, вокруг страшная вонь. Написали снова в Киев, теперь ждем ответа на запрос об утилизации абсолютно здоровых животных", - цитирует Севинч Думская.

Как сообщает ТСН, в порту обустроят специальную площадку для овец. Животных, согласно решению специальной комиссии 26 октября, должны выпустить на свежий воздух и покормить.

Cмотрите фотогалерею: В порту Одесской области в фуре умирают от голода 300 овец

Ранее в Полтавской области фура со свиньями съехала в кювет и перевернулась.

Также сообщалось, что в Сумской области перевернулась фура с крупным рогатым скотом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net