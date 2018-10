Куда пойти в Киеве на выходных 27 - 28 октября

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. В субботу-воскресенье, 27-28 октября, в столице можно посетить: дискотеку 80-х годов, фестивали вина и научных инноваций, зоофест, волонтекрский форум, запись телешоу, концерты, спектакли для детей и взрослых, а также множество вечеринок, тематикой которых выступает самый “страшный” праздник года - Хэллоуин.

VapeReality FEST

VapeReality FEST / фото: bodo

В субботу-воскресенье желающие могут посетить фестиваль научных инноваций и технологических достижений, который будет проходить в третьем павильоне Национального Экспоцентра. На мероприятии представят последние новинки из мира гаджетов.

Планируют около 50 стендов с: шлемами виртуальной реальности, вейп-девайсами и жидкостями, фермами для майнинга криптовалют, роботами, 3D принтерами, hi-tech играми и многим другим. Автомобилистам понравится выставка электромобилей и электротранспорта. На фесте будут разные активности в виде квестов и интеллектуальных игр, лекции, розыгрыш подарков. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 150-450 грн.

«Всі. Свої». Юбилейный маркет

«Всі. Свої». Юбилейный маркет / фото: topclub.ua

В этот уик-энд пройдет 100-й маркет "Всі. Свої". На пяти этажах представят продукцию отечественных брендов всех направлений: одежда, товары для детей, украшения, декор с керамикой, текстиль, гастрономия. Маркет станет настоящим праздником для посетителей, ведь в одном месте можно приобрести товары на все случаи жизни. Начало в 10.00

Где: Киев, ул. Десятинная,12

Стоимость: бесплатно

Фестиваль вина и глинтвейна 2018

Фестиваль вина и глинтвейна 2018 / фото: relax.ua

Винный маркет пройдет 27-28 октября. На Певчем поле представят вино десятков разных сортов с Европы, США, Чили, Новой Зеландии, Австралии, ЮАР, Аргентины. В гастромаркете можно приобрести продукты, которые лучше всего сочетаются с вином: от sea food до сыров и деликатесов. Всю продукцию можно продегустировать. В зоне развлечений запланированы: мастер-классы по производству вина и сыров, игры для детей, приятное музыкальное сопровождение. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Печерская, Певчее поле, ул. Лаврская,33

Стоимость: платный вход на территорию парка

Дискотека 80-х

Дискотека 80-х / фото: kiev.carpe-diem.events

В субботу во Дворце спорта выступят мега-популярны в 80-х годах прошлого века исполнители: СС Сatch, Joy, Lian Ross, Bad Boys Blue. В течении трех часов публику будут “зажигать” легенды эпохи евродэнса. Концерт обещает превратится в грандиозное шоу, настоящий танцевально-фестивальный марафон, которого Киев ждал очень долго. Организаторы обещают множество спецэффектов и новейшие декорации. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Стоимость: 450-3150 грн.

ZooBonusFEST-2018

ZooBonusFEST-2018 / фото: kupiskidku

27 октября - продолжение двухдневного фестиваля домашних любимцев и друзей, который начнется в пятницу. Впервые в столице организовывается подобное мероприятие для четырехлапых членов общества.

В программе феста: мастер-классы по грумингу и дрессуре, показ мод, продажа кормов и разнообразных лакомств для животных по специальным сниженным ценам, презентации новых зоотоваров и ветеринарных препаратов. Желающие смогут проконсультироваться с ветеринарами и кинологами, грумерами, зоопсихологами, зоомодельерами.

Для детей организуют конкурсы, смонтируют площадку для игр. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Дорогожичи, UBI Конференц Холл, ул. Дорогожицкая, 8

Стоимость: 30 грн.

Epolets

Группа Epolets / фото: ivona.bigmir.net

На субботний вечер запланирован первый и единственный в 2018 году сольный концерт группы Epolets. Музыканты исполнят все известные хиты, песни, которые редко исполнялись вживую, а также новые композиции.

Epolets записали уже 4 полноценных альбома, дали более четырех сотен концертов в Европе и на Родине. Их творчество - нечто между классическим хард-роком, пост-гранжем вплоть до синт-диско и рок-ривайвла. Концерт 27 октября станет первым после перерыва длинною в год. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Лукъяновская, ATLAS (ex-Юность), ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: 300-800 грн

OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL

OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL / фото: theoutlook.com.ua

Пятый юбилейный Фестиваль культур народов мира отгремит 27 октября в Мыстецком арсенале в Киеве. Мероприятие пройдет при поддержке Украинского культурного фонда при участии посольств иностранных государств и диаспор. Цель акции - формирование позитивного имиджа Украины среди мирового сообщества. Планируется представить культуру 30 стран.

Посетителям продемонстрируют национальные костюмы, предметы быта, культурные достояния разных стран. Ожидается презентация напитков и кухни. Только здесь можно примерить тюбетейку, попробовать узбекский плов и суданские наливки, почувствовать себя арабским шейхом, сыграть на индонезийских инструментах и многое другое.

Особую атмосферу создадут национальные музыкальные и танцевальные коллективы. Начало в 13.00.

Где: Киев, М. Арсенальная, Мыстецкий арсенал, ул. Лаврская, 10-12

Стоимость: бесплатно

Halloween Horror Night 2018

Halloween Horror Night 2018 / фото: youtube.com

Самая большая андегрудная вечеринка, посвященная Хэллоуину, пройдет в столице в ночь на 28 октября уже десятый год подряд. Участников ждет 12 часов живой и электронной музыки. Посетителям предлагают прийти на мероприятие в определенном образе либо изменить свой внешний вид непосредственно на вечеринке.

Тематика праздника - “Хэллоуин в Мексике”. Развлекать гостей будут Komissiya, Предсмертная кадриль, Shadazz, Respect Your Mom, Cherry-merry, Osnova, SLOW ACTION, ERROR :GENESIS и Robots Do not Cry. Начало в 17.00

Где: Киев, М. Святошин, Bingo Club, пр-т Победы, 112

Стоимость: 200-400 грн.

Лесь Подервянский

Лесь Подервянский / фото: google.com

В воскресенье перед зрителями выступит известный сатирик, автор «Дианы», «Нирваны», «Кацапів», и «Гамлета». Произведения Леся Подервянского это: политический стеб, аллегории, грубость и здравый смысл, неприкрытая ирония.

В этот вечер с большой сцены Лесь Подервянский зачитает отрывки из своих известных пьес. Мероприятие рассчитано на взрослую аудиторию, ведь маэстро не подбирает слова в общении со зрителем и нередко использует нелитературную брань. Подервянский также представит на суд зрителей отрывок из своего незаконченного романа “Таинственный Амбал”. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Дом офицеров, ул. Грушевского 30/1

Стоимость: от 250 грн.

Танцы со звездами

Танцы со звездами 2018 / фото: 1plus1.ua

28 октября будет уже десятый прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье на паркет выйдут только 6 пар. На прошлой неделе шоу покинул телеведущий Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Кто “вылетит” на этот раз?

Мишель Андраде/Женя Кот либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Леся Никитюк/Максим Ежов или Иракли Макацария/Яна Заяц? Продержутся ли в статусе лидеров Павел Вишняков/Юлия Сахневич и будут ли дальше бороться Денис Беринчик/Екатерина Белявская? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

Halloween в Феофании

Halloween в Феофании 2018 / фото: kiev.detivgorode.ua

В парке Феофания гостей ждет настоящий карнавал. В семейно-развлекательной программе: мистическая фотозона, конкурс на лучший костюм, танцы у костра, конкурсы и подвижные игры для детей и взрослых, а также фудкорт под открытым небом с гарячими и вкусными блюдами

Где: Киев, ул. Академика Лебедева,37

Стоимость: 30 грн. входной билет в парк

