СМИ узнали причины массовых отставок губернаторов

Губернаторы Киевской, Луганской, Черкасской и Черновицкой уволились не все вместе, а подавали соответствующие заявления в течение двух недель. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Украинская правда.
"Согласно действующему указу президента эти предложения поступают из АП, поскольку президент является субъектом назначения, поэтому АП осуществляет предварительный отбор кандидатов", - сказал он.
Собеседники издания в АП объяснили отставку губернатора Киевской области Александра Горгана тем, что он "устал нетянуть" нагрузку.
В то же время они заверили, что отставка Горгана не означает разрыв отношений между Банковой и лидером парламентской группы Воля народа Ярославом Москаленко, который покровительствовал над Горганом.
Другой источник, близкий к АП, пояснил, что Горган планирует баллотироваться в следующий парламент на одном из мажоритарных округов Киевской области.
Относительно освобождения Александра Фищука, председателя Черновицкой ОГА - источник отметил, что он начал серьезно конфликтовать с партией Народный фронт, которая имеет серьезное влияние на регион.
Относительно губернатора Луганщины Юрия Гарбуза в АП давно было недовольство его работой и о его увольнении известно еще с начала лета, отмечает издание.
Как сообщалось, накануне правительство одобрило увольнение четверых губернаторов. А также согласовало назначение губернаторов Киевской и Черкасской областей.
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Источник: korrespondent.net
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