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25. 10. 2018

В прямом эфире произошла драка с участием нардепа

В прямом эфире телеканала Прямой возникла стычка между бывшим главой Минздрава, а сейчас депутатом Олегом Мусием и главой общественной организации Пациенты Украины Дмитрием Шерембеем. Соответствующее видео в четверг, 25 октября, публикует канал Прямой.

Так, обсуждая причины отставки Мусия с должности министра, Шерембей обвинил оппонента в коррупции. Мусий, в свою очередь, назвал визави лжецом и манипулятором.

Вскоре Шерембей выплеснул стакан с водой в лицо Мусию. Нардеп же схватил обидчика и попытался ударить. Сцепившихся оппонентов разнимали трое человек, в том числе ведущий.

Ранее на Крещатике подрались министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.

Также сообщалось, что народные депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Шахов подрались в прямом эфире телеканала.

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Источник: korrespondent.net

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