Больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году получили украинцы

Вид на жительство в Европейском Союзе в 2017 году получили 662 тысячи украинцев. Это является самым большим показателем. Об этом сообщается в докладе Евростата, опубликованном в четверг, 25 октября.
Так, всего в 2017 году в ЕС выдали 3,1 млн первичных видов на жительство. Наибольшее количество получили граждане Украины, на втором месте - Сирия (223 тысяч), на третьем - Китай (193 тысяч).
Как сообщает Евростат, 32% выданных в ЕС в прошлом году видов на жительство оформлялись с целью трудоустройства, еще 26% - по семейным причинам, 17% - с целью получить образование.
По данным статистической службы, чаще всего ради образования в ЕС едут китайцы - 125 тыс. граждан Китая получили вид на жительство в Европе. А по семейным обстоятельствам чаще других переезжали марроканцы (72,1 тысяч).
Больше всего видов на жительство для работы было выдано в Польше - более 597 тысяч. Британия больше других привлекла тех, кто хочет получить образование, - для этих целей страна выдала 180 тыс. видов на жительство.
Ранее Австрия стала лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году.
Также сообщалось, что за первое полугодие гражданство РФ получили 39 582 гражданина Украины.
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Источник: korrespondent.net
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