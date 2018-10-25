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25. 10. 2018

В Испании шесть тонн кокаина спрятали в бананах

Испанские правоохранители обнаружили и изъяли более шести тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов, который хранился в промышленном здании в Малаге. Как сообщает Reuters, по подозрению в причастности к организованной торговле наркотиками полицейские арестовали 16 человек.

На территории склада правоохранители провели обыски, проверив около 20 помещений. В результате было найдено и конфисковано более 300 тыс. евро наличными, оружие и автомобили класса люкс.

В полиции сообщают, что подозреваемые осуществляли контрабандные поставки наркотиков из Латинской Америки через компанию, импортирующую бананы и других фрукты из Коста-Рики.

Испанская полиция с помощью коллег из Португалии и США расследовала это дело почти год.

В порту Бельгии обнаружили почти две тонны кокаина

Недавно в Киеве правоохранители задержали гражданина Бразилии, который прилетел в Украину с целью сбыта четырех килограммов кокаина.

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Источник: korrespondent.net

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