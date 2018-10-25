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25. 10. 2018

Семьям погибших в колледже Керчи выплатили компенсации

Члены семей 20 погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму получили выплаты. Об этом в четверг, 25 октября, пишет Интерфакс.

Отмечается, что выплаты проведены 20 семьям погибших на общую сумму 39,5 млн рублей и единовременного пособия на погребение на общую сумму 360 тыс. рублей.

Также продолжаются выплаты пострадавшим единовременного пособия.

Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования РФ выплатит семьям погибших от взрыва в Керчи по одному миллиону рублей, а пострадавшие пройдут реабилитацию за счет фонда.

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Источник: korrespondent.net

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