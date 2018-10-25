В ОБСЕ не нашли российского присутствия на Донбассе

Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет Голос Америки в четверг, 25 октября.
В частности, Хуг в интервью американскому изданию Foreign Policy рассказал, что на одном из участков пограничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.
"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и выезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", - сказал представитель ОБСЕ.
Хуг добавил, что миссия видела особые виды оружия, которые в деталях описала в отчетах, включительно с военным электронным вооружением.
"Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и во время ротации принимают участие в военных действиях в Украине", - заявляет Хуг.
Он отметил, что миссия также видела людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте".
"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других, и также России", - резюмировал Хуг.
Напомним, срок полномочий замглавы миссии ОБСЕ в Украине истекает 31 октября.
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Источник: korrespondent.net
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