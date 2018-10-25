В Украине снизился уровень заболеваемости гриппом

В Украине в течение недели, с 15 по 21 октября, гриппом и ОРВИ заболели 142 814 человек. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
По данным ведомства, за 42 неделю ОРВИ заболели 142 814 человек, из них 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%.
В ЦОЗ отметили, что за указанную неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.
"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 338,3 на 100 000 населения, что на 34,8% меньше эпидемического порога по Украине. В настоящее время в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов", - говорится в сообщении Центра.
Напомним, за минувшую неделю в стране гриппом и ОРВИ заболели более 153 тысяч человек.
Также сообщалось, что вакцины против гриппа начали развозить в аптеки Украины.
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Источник: korrespondent.net
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