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25. 10. 2018

В Украине снизился уровень заболеваемости гриппом

В Украине в течение недели, с 15 по 21 октября, гриппом и ОРВИ заболели 142 814 человек. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, за 42 неделю ОРВИ заболели 142 814 человек, из них 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%.

В ЦОЗ отметили, что за указанную неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет. 

"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 338,3 на 100 000 населения, что на 34,8% меньше эпидемического порога по Украине. В настоящее время в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов", - говорится в сообщении Центра. 

Напомним, за минувшую неделю в стране гриппом и ОРВИ заболели более 153 тысяч человек.

Также сообщалось, что вакцины против гриппа начали развозить в аптеки Украины.

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Источник: korrespondent.net

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