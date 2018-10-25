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25. 10. 2018

Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию - СМИ

Старший сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Салах Хашукджи имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США, из-за чего ему были запрещены поездки за рубеж. Сообщается, что сын убитого журналиста покинул королевство в среду, 24 октября. Оба источника отказались раскрыть пункт назначения сына Хашукджи.

Напомним, Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября.

 

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Источник: korrespondent.net

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