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25. 10. 2018

В Иордании утонул автобус: погибли 10 детей


Автобус с 37 детьми попал в ливень по дороге в туристический район неподалеку от Мертвого моря в Иордании. Транспортное средство унесло потоками воды, сообщает ливанское издание Daily Star.
 
По предварительным данным, погибли 10 детей. 11 спасены, еще 16 числятся пропавшими без вести.
 
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты. Местные власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.
 
Напомним, 21 октября в центре Рима затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя. В ночь на 22 октября ухудшил ситуацию в итальянской столице выпавший град, из-за которого в некоторых районах города поверхность воды покрылась льдинами.

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Источник: korrespondent.net

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