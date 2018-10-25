Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 00:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

У берегов Японии произошло сильное землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США в четверг, 25 октября.

Эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от города Исиномаки, префектура Мияги. Очаг происшествия находился на глубине 43 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 22 октября землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле японского острова Хоккайдо. В сентябре в побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.