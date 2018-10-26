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26. 10. 2018

Полиция возбудила дело по факту блокировки дороги на Львовщине


В городе Мостиска Львовской области 24-25 октября блокировали движение транспорта на автодороге Львов – Шегини. По данным фактам открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
 
"Во время акций протеста граждане в количестве от 20 до 30 человек непрерывно ходили по пешеходному переходу перед въездом в г. Мостиска. Это создавало заторы на дороге и вызывало задержки проезда транспортных средств к месту назначения, а также вызвало возмущение среди путешественников. В Мостиское отделение полиции в течение 24-25 октября поступило 18 обращений от граждан", – говорится в сообщении.
 
По данным фактам было открыто уголовное производство, квалифицированное по ч. 1 ст. 279 УК Украины ("Блокирование транспортных коммуникаций"). Санкция статьи предполагает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Протестующие перекрыли дорогу на Черновцы
 
Напомним, жители города Мостиска, что возле границы с Польшей, двое суток перекрывали движение транспорта на автодороге Львов – Шегини, требуя отремонтировать улицу Ярослава Мудрого. 

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Источник: korrespondent.net

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